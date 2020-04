Los kits con el equipo de protección para personal de salud que envió el gobierno federal no serán utilizados por quienes están en contacto directo con pacientes con Covid-19 debido a su mala calidad, informa el secretario de Salud, Fernando Petersen.

El equipo está conformado por bata, guantes y mascarilla, que según explica personal de la dependencia, cumplen con las normas de calidad del país fabricante, pero no estándares internacionales al no ser impermeables ni ajustarse bien al rostro, lo que facilitaría el contagio del personal de salud.

Es la voz de Petersen Aranguren.

“Y como el resto de los estados del país nos dimos cuenta de que ellos son de mala calidad, los devolveremos? La respuesta es por supuesto que no, pero tampoco vamos a dejar que estos equipos sean los que porten nuestros médicos y nuestras enfermeras que están a cargo de nuestros pacientes”

Los equipos serán entregados a personal de salud que no atienden personas infectadas. (Por Mireya Blanco)