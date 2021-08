Por no acatar las medidas sanitarias entre otras anomalías, el ayuntamiento de Guadalajara realizó la clausura de 19 establecimientos tan sólo este fin de semana y ya son 41 en lo que va de este mes.

Se informó que entre los negocios clausurados se encuentran bares, pianos bar, centros nocturnos y restaurantes que no contaban con medidas sanitarias y no respetaban los horarios establecidos, así como dos casinos en centros comerciales por carecer de medidas ambientales.

El director de Inspección y Vigilancia del municipio, Óscar González, expresó las razones por las cuales fueron sancionados:

“El aforo, por la falta de licencia, por carecer de las medidas necesarias que dicta la mesa de salud, todo en base al reforzamiento de las medidas sanitarias”.

En los operativos de este fin de semana, también se reportaron 113 apercibimientos verbales, principalmente sobre la aplicación de las medidas sanitarias y un apercibimiento por escrito. (Por Héctor Escamilla Ramírez)