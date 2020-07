El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción en Jalisco analiza ya el caso de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, quien viola la ley al ocupar el cargo sin contar con título universitario a nivel licenciatura indica su presidenta, Lucía Almaraz.

“Llama la atención que se esté incumpliendo un requisito que marca la ley para ser secretario, secretaria. Tendremos que valorarlo desde el Comité de Participación Social, pero definitivamente el argumento de que no es necesario el tener el título, no es suficiente”.

Fela Pelayo no concluyó sus estudios de Mercadotecnia en el ITESO, por lo que en unas horas el Comité de Participación Social emitirá un pronunciamiento al respecto. (Por Gricelda Torres Zambrano)