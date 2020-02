Hasta en un 80 por ciento han disminuído las ventas en la gasolinera que se localiza en pleno corazón de las obras del Peribús del Periférico y avenida Acueducto en Zapopan, los automovilistas no llegan y los pocos que arriban llegan enojados, así lo estima un despachador.

“Oye qué tal, ¿ha bajado el número de clientes aquí en la gasolinera?/…Un 80 por ciento/…¿Tanto?/…Si así es/…¿Por qué, qué pasa?/…Pues el tráfico o el hecho de que venga muy saturado ya no se dan el tiempo para meterse/…¿Oye y qué les dice la gente, esta molesta por las obras?/…Se ve la inconformidad, así es, digo es algo que tenemos que entender que es por un bien no, pero si esta muy mal planeado”.

Esta mañana por cierto el congestionamiento vial por Periférico en Zapopan estuvo apretado, pero fluído. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)