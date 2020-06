A partir del próximo martes y durante los próximos tres meses, el tianguis Cultural de los sábados de la Plaza Juárez se reubicará pero sobre la avenida 16 de septiembre entre Calzada del Campesino y avenida Washington, para dar paso a las obras de rehabilitación de la explanada frente al Parque Agua Azul , explica uno de los consejeros, Gilberto Cabeza de Vaca quien aclara que este movimiento no implica que el tianguis se reubique.

“No, no nos van a mover de la Plaza Juárez más que en el tiempo de obras que son tres meses proyectados ¿Ustedes tienen contemplado algunas modificaciones a su tianguis? Nosotros no tenemos contemplado ninguna modificación a nuestros tianguis ni a los giros, o sea seguimos siendo un tianguis cultural”.

Se trata de 519 comerciantes del tianguis sabatino, los que a partir del 4 de julio estarán pero sobre avenida 16 de septiembre durante los próximos tres meses. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)