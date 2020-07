Propietarios de talleres acreditados independientes presentaron la mañana de este lunes una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el Gobierno de Jalisco por omisiones en materia medio ambiental.

El representante del gremio Jaime Aldrete Medina señala que las autoridades estatales han sido omisas al no echar a andar el programa de verificación vehicular, y un correcto sistema de monitoreo de calidad del aire.

“Desde que ganaron en 2018 se habían anunciado, y de hecho recuerden que el programa anterior estaba funcionando con 14 o 15 talleres lo cual tampoco… en el papel existía un programa pero en la realidad no existía. Entonces nosotros consideramos qué hay un delito de abuso de autoridad por parte del gobierno, en no implementar las políticas públicas en materia de medio ambiente.”

Por otra parte grupos ecologistas de Huentitán presentaron otra denuncia ante la FGR al considerar que hay un daño ambiental importante generado por las obras de construcción de un recinto ferial par las Fiestas de Octubre. (Por José Luis Escamilla)