El sector de los muebles registra una caída de hasta 60 por ciento en sus ventas por la crisis que provoca la pandemia por Covid-19, estima el presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, Abelardo Arreola.

Destaca que a pesar de la reactivación económica, no se ha logrado la recuperación en sus ventas porque no está completa la cadena productiva.

“Mira nosotros como industria regresamos a trabajar, digo, curiosamente pues bueno algunos canales de distribución pues estaban cerrados todavía, entonces pues podríamos producir pero no era saludable financieramente porque te lo tenías que quedar en inventario, mientras tu canal no se active y bueno el ciclo se cierra cuando estamos todos trabajando”.

Luego de anunciar la cancelación de Expo Mueble por la pandemia de Covid-19, destaca una nueva dinámica de negocios por plataforma B2B, por webinar y diferente usos de la tecnología. (Por Claudia Manuela Pérez)