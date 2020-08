La crisis económica por el coronavirus en Jalisco dejó sin escuela a un niño en Zapopan al cual sus padres lo sacaron del colegio privado pero hoy no encuentra lugar en una escuela pública, explica la madre del menor Fabiola Corazón González.

“Y he estado acudiendo a varias escuelas y en ninguna me dan respuesta nadie tiene lugar entonces pues estoy desesperada, digo, está iniciando el ciclo escolar y no es justo que ningún niño se quede sin estudio verdad.”

Con el arranque del ciclo escolar la señora Fabiola también inicio una carrera contra el tiempo para matricular a su hijo en tercer grado de primaria en alguna escuela al norte de Zapopan, sin embargo tras buscar en cinco primarias como la Urbana 1139 y 1143 así como el colegio la Barranca no encontró lugar. (Por Víctor Montes Rentería / Foto: archivo)