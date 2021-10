En sesión extraordinaria, Brenda Serafín Morfín rindió protesta como la primera mujer que encabeza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tras la salida este jueves de Guillermo Alcaraz Cross.

Si bien su estancia será temporal al frente del organismo, hasta el 29 de octubre, donde el INE designará a otra presidenta definitiva, señala que su llegada es resultado de la lucha de las mujeres por ocupar cargos públicos de primer nivel.

“Yo finalmente también soy producto de la paridad, ya me tocó estar como consejera cuando se implementó la paridad en todo y la consideración que hizo el Instituto Nacional de que nunca ha existido una mujer presidenta de este instituto era motivo suficiente como para que se hiciera una convocatoria exclusivamente par mujeres”.

La funcionaria fue cuestionada sobre la conformación del concejo municipal de Tlaquepaque que terminó encabezado por el esposo de la ex alcaldesa interina Betsabé Almaguer, pero manifestó que no compete al IEPC pronunciarse sobre la asignación que encabezó el Congreso del Estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)