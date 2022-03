La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de reclamación presentado por el Gobierno del Estado contra los acuerdos vinculados a la controversia constitucional de la Universidad de Guadalajara para la devolución de 140 millones de pesos reasignados por el Ejecutivo unilateralmente del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil del Oriente.

El asunto fue de trámite, al quedar el recurso de reclamación sin materia luego que la misma controversia fue desechada el mes pasado. La UdeG, como organismo descentralizado estatal, no tenía facultades jurídicas para presentar dicha controversia.

El Gobierno del Estado no puede hacer uso de estos recursos aún, por el acuerdo que blinda este dinero en tanto no se resuelva de fondo la controversia constitucional presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el mismo sentido, al argumentar que la reasignación de dinero violó el derecho a la educación y medio ambiente. (Por Héctor Escamilla Ramírez)