Este 24 de Febrero no se pudo conmemorar el Día de la Bandera en el municipio de San Juanito de Escobedo.

La bandera no pudo ser izada en la plaza principal de este municipio de la región Valles porque alguien se robó la polea del asta.

La polea sirve para levantar el pesado lábaro patrio y se sostenga en la parte más alta.

La Presidenta Municipal de San Juanito de Escobedo Guadalupe Durán indicó en un comunicado que la polea robada no beneficia en absoluto a la persona que se la llevó, sin embargo afecta el patrimonio del Ayuntamiento.

Este Día de la Bandera la delincuencia opacó la conmemoración en San Juanito de Escobedo. (Por José Luis Escamilla)