El ayuntamiento tapatío anunció los tianguis que no se instalarán durante esta semana en Guadalajara por ubicarse en zonas de contagio de coronavirus.

Destaca que el ubicado en la colonia El Zalate, uno de los focos de contagio de Covid-19 en el municipio, no se le permitirá operar ninguno de los dos días en los que se trabaja: viernes y lunes.

Este miércoles no se podrán instalar los tianguis de Polanco y Tetlán, el viernes el Vicente Fernández en San Miguel de Huentitán y el de La Duraznera; el viernes el de El Zalate y Esmirna; para el sábado se cancelan el Guillermo Prieto y el de la Calle 70; el domingo el de Cantera en la colonia San Marcos y el de Manuel Cambre; el lunes el de El Retiro y El Zalate y el martes el Lagunitas en San Andrés y Huitlacoche, en la colonia Morelos.

El Baratillo y Polanco se instalarán el fin de semana, pero con severas restricciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)