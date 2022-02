Con una mayor frecuencia de paso y más información, paulatinamente el servicio del Peribús toma su cause normal y por segundo día consecutivo, este jueves, no se observan tumultos ni gente corriendo por el Periférico.

No obstante, sí hay algunas estaciones que registran más usuarios que otras.

Una pasajera explica.

“Está un poco más vacío y están pasando regularmente. Ayer estaba bastante lleno, demasiado lleno, y me bajé aquí en el ITESO porque en Centro Sur hay mucho, demasiada aglomeración. Entonces, aquí está un poco más vacía que allá”.

También se ha notado mayor número de unidades del Peribús en las rutas alimentadoras que conectan hacia Tonalá. (Por José Luis Jiménez Castro)