En la semana 15 de la NFL, oficialmente quedaron eliminados los Patriotas de Nueva Inglaterra, quien al volver a perder no alcanzarán a calificar a la postemporada por primera vez en los últimos 12 años, ya que la última vez que no avanzaron fue en 2008. Los Pats perdieron ante los Delfines de Miami, 22-12.

Por su parte Tom Brady, ex de Nueva Inglaterra, sigue brillando en el Americano de la NFL y llevó a los Bucaneros a remontar para derrotar 31-27 a los Halcones de Atlanta.

Washington perdió 20-15 ante los Halcones Marinos de Seattle, que llegó a 10 victorias.

Los Vaqueros de Dallas alcanzaron su quinta victoria al imponerse a los 49s 41-33 para seguir en la pelea por llegar a Playoffs.

Los Cuervos se impusieron 40-14 a los Jaguares para sumar su noveno triunfo.

Los Titanes derrotaron 46-25 a Detroit y los Packers le ganaron a las Panteras de Carolina, 24-16. (Por Martín Navarro Vásquez)