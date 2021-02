La sanción que prevé el Congreso del Estado para inhabilitar por un año al alcalde de Tototlán, acusado de acoso sexual, se queda corta, considera el coordinador de la fracción del PAN, Gustavo Macías Zambrano.

“Tenemos que aplicar una sanción a las conductas como la del alcalde, no para que no se repitan, sino para que no quede impune y que de una vez por todas los funcionarios públicos y los no funcionarios públicos, tengamos muy claro el respeto que debe haber hacia las mujeres”.

Macías Zambrano considera que el Cabildo de Tototlán debe destituirlo y la Fiscalía proceder en su contra, porque el Congreso no será la vía más efectiva para sancionar esta conducta. Se pronuncia porque la sanción sienta un precedente. (por Gricelda Torres Zambrano)