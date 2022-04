Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la reunión con el enviado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, fue muy positiva.

“Y se acordó de que van a tener más comunicación con los secretarios. Me acompañó el secretario de Hacienda; el secretario de Gobernación; el subsecretario de Relaciones Exteriores; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad; y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. Se expuso esto, todos ellos tomaron la palabra, fue una reunión larga, la iniciamos a las 2 y terminamos a las 7. Y el señor Kerry, muy respetuoso, entendiendo de que ha habido un cambio en México y que ya no se puede mantener la misma política”.

Se aclaró que no hay afectación al TMEC, negó que Kerry haya venido a regañarlo y rechazó la propuesta de crear un grupo que vigile su actuación sobre la reforma energética, aunque sí quedó de mandarle una copia de la iniciativa para que la analice a fondo. (Por Arturo García Caudillo)