Por falta de acuerdo entre los consejeros, el Instituto Electoral del Estado pospuso las modificaciones en su reglamento interno para la atención de las quejas y denuncias por violencia política.

La consejera Betriz Rangel explica que el proyecto pretendía incluir un requisito adicional, no contemplado en el Código Electoral, para otorgar medidas de protección a las víctimas.

“Si ponemos que tendría necesariamente que mencionar cómo se relaciona la medida, qué medida pide y que esto tenga que ver exactamente con la queja si es el supuesto contrario podría interpretarse que si no lo hace no se le atenderá”

Rangel Juárez aclara que la falta de estos lineamientos no afecta el trámite que da el Instituto a las quejas por violencia política, tal y como sucedió con el caso de una regidora en Zapotlanejo, pues el órgano electoral también determinó que hubo violencia política por el enfrentamiento verbal que tuvo con el alcalde por un tema de seguridad. (Por Mireya Blanco)