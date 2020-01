Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado que este martes daría a conocer las causas de la renuncia del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, finalmente no fue así.

La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República solo entregó la carta que envió Medina Mora al mandatario, un documento que ya se conocía.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Presidencia que revelara los motivos de la dimisión del ex ministro, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.