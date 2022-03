La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado retiró de momento la propuesta de la fracción de Hagamos para la comparecencia del fiscal Luis Mendez, quien sería citado ante diputados para exponer en torno a varios hechos en sus primeras semanas al frente de la dependencia, uno de ellos el homicidio del adolescente Eduardo Salomón a principios de febrero.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, fue quien hizo la solicitud de retirar dicha comparecencia, bajo el argumento de revisar el tema y analizar como sería más efectivo el ejercicio. Sin embargo, después se quejó que no habían sido informados de manera oportuna:

“Que esta solicitud que hacemos es toda vez que la mesa directiva envío a este máximo órgano de representación el tema y pues no tuvimos la oportunidad de dialogarlo, subió de manera unilateral, pues sin tener la oportunidad las y los compañeros diputados de dialogarlo, construirlo y hacerlo de la mejor manera”.

El coordinador de la Junta, José María Martínez reviró afirmando que la propuesta se compartió desde hace dos semanas y desestimó que no hubiera tiempo para revisarlo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)