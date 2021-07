Por decisión del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pospuso la discusión de la propuesta para llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones.

“Como presidente de la Comisión Permanente siempre hemos dado la oportunidad de escuchar no solamente los argumentos jurídicos, sino también la parte política. Finalmente, quienes estamos en un grupo parlamentario representamos intereses partidistas, intereses sociales. Hay acuerdo en varios puntos del dictamen. Hay acuerdo para diputado Huerta, no hay acuerdo en el tema del fiscal, hay acuerdo en el diputado Toledo. Sin embargo, en el uso de mis facultades yo no estoy terminando el debate, simplemente difiriendo la discusión”.

En el extraordinario se discutirá el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Benjamín Huerta, y del fiscal de Morelos, además de la ratificación del nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública. (Por Arturo García Caudillo)