Sin acuerdo concluyó la reunión de este miércoles entre el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu y Jorge Messi, padre y representante de Leo.

Aunque la reunión se realizó todavía en términos cordiales, las posturas siguen firmes y distantes; el club de no vender, no negociar y dispuesto a renovarle el contrato a Messi, mientras que, la parte del futbolista argentino se mantienen firme en que el contrato está extinguido y exige la carta de libertad para poder fichar con otro equipo.

De momento no se programó una nueva reunión.

(Por Manuel Trujillo Soriano)