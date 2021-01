Los contribuyentes de Zapopan que acudieron a hacer sus pagos el primer lunes del año, y que llegaron después de las 7 de la mañana, se enfrentaron a una gran desorganización.

Las medidas por el tema sanitario y la cantidad de personas que acudiero a la Unidad Administrativa Basílica incrementaron los tiempos de espera y contribuyeron al desorden, como lo detalla un contribuyente.

“Peor que el año pasado, están hechos bolas. Desde acá están hechos bolas. -¿Cuánto tiempo tardo? -Aproximadamente casi 2 horas. Desde que me tocó allá y estaban hechos pelotas, de estar pasando y no sabían quién, hablando por teléfono qué número va acá adentro”.

En contraparte, para quienes el llegaron desde las 6 de la mañana, el tiempo de espera no fue mayor de 15 minutos en ser atendidos. (Por: Aníbal Vivar Galván)