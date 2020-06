Incertidumbre, es la palabra que impera entre los familiares de mujeres y bebés internados en la maternidad Esperanza López Mateos, luego que en este nosocomio se detectaran hasta el momento 17 casos de Covid-19 entre personal médico y pacientes.

Las personas afuera de este nosocomio afirman que la información fluye a cuentagotas:

“No te dejan pasar para ahí a ver, no te dejan la visita. Como ahorita a las 11 que se supone tiene visita para poder ver al bebé a darle de comer y eso…Tengo a mi sobrina aquí, dio a luz el lunes. Nos dijeron que ayer que viniéramos por ella porque ya estaba dada de alta a las 10 de la mañana y salen en ese momento y dicen que no la pueden dar de alta porque el bebe trae una infección”.

Personal médico informó a algunos familiares que grupos de bebés no serían dados de alta hasta que se les realicen a los niños pruebas PCR que confirmen o descarten el contagio de coronavirus. (Por Héctor Escamilla Ramírez)