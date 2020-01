Fernando y Santo Santiago son dos hombres en situación de calle, que de plano les gusta dormir en la calle que de plano les gusta dormir en la calle.

Uno de 26 años y otro de 32, el primero de Michoacán y el otro de Jalostotitlán, son vecinos de la calle por un rato y aunque dicen que los han querido llevar a algún albergue a pesar del frío, prefieren quedarse en la calle, porque además dicen, ya no hay lugar.

“Muy difícil hace mucho frío en la noche como a las 3 de la mañana… ¿Y por qué no se van a los albergues?… Hemos ido, pero no hay campo, están todas las camas ocupadas, no hay cupo, entonces todo esto hay… ¿Y aquí en la calle cómo se tapan?… Con cobijas que la gente nos ha venido a donar, gracias a Dios… ¿Quién les dijo que los albergues están llenos, que ya no hay lugar?… YO personalmente he ido a preguntar y dicen que no hay cupo, que tenemos que esperar… ¿De dónde viene usted?… Yo vine de Tijuana, pero yo soy de Jalostotitlán, Jalisco”.

Fernando y Santo Santiago viven en la banqueta de la avenida Federalismo y la calle San Felipe.

Son uno de los tantos indigentes que a pesar del intenso frío, prefieren seguir durmiendo en la calle. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)