Empresarios del Centro Histórico tapatío acusaron que desde hace un mes los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes abandonaron las reuniones quincenales, donde trataban los temas de la Línea 3 del Tren Ligero, simplemente se levantaron de la mesa y afirmaron que ya no acudirían.

La situación preocupa dicen, porque no hay información sobre avances y quedan deudas pendientes con empresas que sufrieron daños, por ejemplo, una tienda departamental en Juárez y 16 de Septiembre o locales bajo el Hotel One.

Habla el titular de la mesa de Movilidad y Línea 3 de Canaco Centro Histórico, Luis Enrique Anguiano:

“El ingeniero Juan Manuel Mirabal, es el subdirector de área, quien acudía, tenía disposición a resolver los problemas, lo entendido es que por órdenes superiores le pidieron que se retirara de las reuniones”.

El empresario mencionó que el tema inquieta porque no saben quien responderá por las afectaciones cuando la obra sea transferida al gobierno estatal.