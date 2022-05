Podría haber un rebote en seis meses del control de precios porque es una aspirina a la problema de inflación que se vive a nivel internacional, señala el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga.

“Son medidas que van a ayudar temporalmente, la medida es muy clara son en los próximos seis meses. Nos preocupa que necesitamos medidas de largo plazo, no de corto plazo, y no es un problema del país, es una cadena de suministros internacional. Nos preocupa el efecto rebote, que puede ser si no se planea bien podemos tener el efecto rebote una vez que terminen estos seis meses”.

Indica que deberá haber una extensión de las medidas antes de los seis meses. (Por Claudia Manuela Pérez)