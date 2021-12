La propuesta del mandatario estadounidense Joe Biden de apoyar a las familias de su país con incentivos económicos para la compra de autos eléctricos, es un tema que preocupa, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una preocupación de la industria automotriz de México, porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo. Se va a afectar a la industria automotriz de México y se están haciendo ya trámites para que no se allique este subsidio y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un panel internacional”.

Hay coincidencias con Canadá en este sentido, explicó, al tiempo que consideró que no será necesario hablar de acciones arancelarias, ya que existen mecanismos legales para resolver este problema. (Por Arturo García Caudillo)