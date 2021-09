Es preocupante el clima de crispación y polarización que se generó por la denuncia en contra de 31 científicos e investigadores, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

“Yo no quiero convertirme en ministerio público ni en juez, no lo voy a hacer, pero como universitario me preocupa que se de este clima de crispación, de polarización con la comunidad científica. No debería ser eso. Creo que la directora de Conacyt podría actuar con mayor prudencia. Ahora, si hay elementos de prueba no le quedaba otra alternativa más que presentar la denuncia de hechos frente a la Fiscalía. Yo espero que pronto se aclare y que esto no de motivo a mayor polarización social en el país”.

Dijo confiar en el Poder Judicial y que pronto se aclare esta situación. (Por Arturo García Caudillo)