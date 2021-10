En el séptimo día de manifestación de la Universidad de Guadalajara por su autonomía, la Preparatoria 4 entregó más de tres mil firmas en defensa del presupuesto del Museo Ambiental que se retiró para destinarlo al Hospital Civil en Tonalá.

Miguel Ángel de León Ruiz, director del plantel, argumentó que la sociedad no debería elegir entre ciencia y salud.

“La sociedad no debe de elegir entre la ciencia y la salud, las dos son un derecho inalienable, no al autoritarismo, viva la autonomía universitaria”.

A la marcha asistieron más de 210 universitarios y hasta el momento se contabiliza un total de 40 mil 351 cartas firmadas dirigidas al Gobierno Estatal con las que se exige que regrese 140 millones de pesos a la Casa de Estudios. (Por Vianca Acevedo Beltrán)