El cantante Pepe Aguilar ofrecerá junto a sus hijos un show virtual el próximo 27 de noviembre, con el que asegura tuvo que reinventarse para seguir trabajando en medio de la pandemia. En conferencia de prensa virtual detalla.

“Inmediatamente cuando empezó esto, me di cuenta que no iba a ser fácil regresar, inmediatamente. Tenemos que reinventar la manera de hacer espectáculo, entonces ahí se me ocurre empezar a hacer este tipo de trabajos. Mexicano Hasta los Huesos es el primero de muchos que haremos con este mismo formato, si nos paran de hacer shows en vivo, pues vamos a seguir haciendo arte, aunque no sea en vivo”.

Este primer show virtual de Pepe Aguilar tendrá como temática la tradición del día de muertos, promete una gran producción y tecnología para los espectadores online. (Por Paco Morales González)