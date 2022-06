Anuncia la Comisaría de la Policía de Zapopan que a más tardar en 45 días estará operando un escuadrón de drones para fortalecer las labores de vigilancia.

Serán seis equipos que se distribuirán en todos los sectores en los que está dividido el municipio para la vigilancia cotidiana, así como en eventos masivos como partidos de fútbol y conciertos, señala el comisario Alberto Arizpe.

“Va a tener un dron cada sector y cada dron va a tener cámaras térmicas. En algunos sectores no se necesitan cámaras térmicas pero lo hacemos así para facilitar el tiempo de la temporada de estiaje, no sé si se va a ocupar uno o se van a ocupar dos o tres”.

Se informó que estos equipos incluso podrán estar varias horas en vuelo y en comunicación con el C5 municipal.

No se precisó la inversión específica para este proyecto. (Por José Luis Escamilla)