Luego que la Universidad de Guadalajara anunciara su regreso a clases de forma híbrida, a partir del lunes 4 de octubre, la Secretaría de Transporte y el Sistema del Tren Eléctrico Urbano preparan una serie de medidas al transporte público ante un posible incremento de la demanda.

Habrá un aumento en las supervisiones a las 39 rutas con mayor afluencia de estudiantes, así como supervisiones afuera de los planteles más grandes.

También se atenderá en específico los principales corredores troncales, el T19 Periférico (antes 380), T18 corredor Washington-López Mateos (antes 622) y T04 Lázaro Cárdenas (antes 646).

Los operativos iniciarán a las 5:00 am y terminarán a las 11:00 pm contando con 13 patrullas, seis motocicletas y 40 oficiales por turno.

Advierte la Secretaría de Transporte que quien no utilice cubreboca no se le permitirá viajar en ninguna ruta. (Por Claudia Manuela Pérez)