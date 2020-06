En el complejo carcelario de Puente Grande preparan el protocolo sanitario que deberá seguirse para que los familiares de los internos puedan volver a visitarlos.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad se ha permitido que de manera aleatoria algunos internos reciban visitas, pero es para detallar donde deberían colocarse filtros sanitarios y otras medidas.

Mientras tanto entre quienes tienen a un familiar privado de la libertad ya hay desesperación porque desde Marzo no los pueden ver.

“Pues ya. De hecho estábamos hablando todas las señoras de afuera, bueno, las que estábamos esperando las bolsas, que como que ya se siente el tiempo que ya es mucho, y pues en otros lugares ya se han abiertos varios locales, tiendas. No sé por qué aquí no nos han dejado pasar.”

Hasta el momento todavía no hay fecha par que regresen las visitas al complejo carcelario de Puente Grande. (Por José Luis Escamilla)