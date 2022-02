Esta misma semana se realizaría una mesa de trabajo con Pemex y autoridades estatales para hablar sobre la fuga de hidrocarburo que se observa en el balneario Los Chorros, en el Bosque de La Primavera.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, indica que es urgente el saneamiento, pues afecta ya a la flora y fauna del lugar, aunque no hay riesgo de explosión.

“En lo que se refiere a los riesgos hemos tenido índice de inflamación. Un proceso de 15 a 20 por ciento, lo que no genera un proceso de riesgo alto. Sí tenemos la presencia del hidrocarburo, sí hay presencia de explosividad, pero no hay condiciones ni concentraciones que nos pueda generar una explosión”.

Cabe recordar que la presencia del hidrocarburo se detectó desde octubre pasado. (Por Claudia Manuela Pérez)