El retorno a las escuelas en Jalisco al 100 por ciento se dará solo si el estado se ubica en verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional cuando los contagios y las muertes por Covid-19 se ubiquen en números muy bajos y esté bajo control la pandemia.

Así lo enfatiza el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco y miembro de la Mesa de Educación, José Luis Sánchez Sesma.

“Definitivamente lo que se pide es que los niños, digo de que el semáforo esté en verde y estén las condiciones propicias para que no se vaya a generar un contagio en los centros escolares porque a final de cuentas es lo que se anda evitando, generar la mayor confianza de las dinámicas para ya regresar a las clases presenciales al cien por ciento. ¿Y si no se cambia a verde si hay otro retroceso a la enfermedad no se regresaría? No, no.

Agrega que la autoridad debe garantizar las mejores condiciones para el retorno a las aulas. (Por Claudia Manuela Pérez)