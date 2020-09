Presumiendo obra pública, adquisición de vehículos para patrullaje en la demarcación y plan económico ante la pandemia de Covid-19, el presidente municipal de Tonalá Juan Antonio González Mora rindió su segundo informe de gobierno.

El alcalde aseveró que se trabajó en conjunto con los artesanos del municipio, para apoyarlos mientras no pudieron instalar el tianguis, aunque en su momento algunos comerciantes afirmaban que no recibían nada.

“Nos dolió mucho que el gobierno federal haya decretado como no esencial la actividad económica de nuestros artesanos y artesanas y por eso implementamos el programa Tonalá Refuerza e instruí que se construyera un plan de reactivación económica que ya está en marcha”.

González Mora, admitió que aún hay problemas con el alumbrado público. (Por Rodrigo de la Rosa / Foto: @gobierno_tonala)