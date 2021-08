Aunque habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla su palabra que ninguna de las tres comunidades sea inundada con la construcción de la presa El Zapotillo, el mandatario, en su visita a Temaca presentó dos propuestas a los habitantes y afirmó que en un mes volverá al pueblo para saber la respuesta.

El presidente dijo que la presa no se puede quedar como está, y expuso dos escenarios a los habitantes: escuchar a funcionarios de la Conagua la próxima semana y construir la cortina a 80 metros, aunque se salve sólo Temaca, o dos, si hay una negativa rotunda de los pobladores, se colocan diques para proteger las poblaciones, pero la presa se termina a la altura en la que está:

“No se puede dejar así, aunque no se use tenemos que proteger la obra para proteger la obra para que no se afecte la población y también apenas para eso tenemos tiempo”.

El presidente afirmó que la decisión se debe tomar ya para que cualquier trabajo pueda estar antes del cierre de la administración. El presidente va en camino a la presa El Zapotillo para realizar un recorrido acompañado ahora sí de funcionarios estatales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)