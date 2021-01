La directiva del Atlas presentó este miércoles a Milton Caraglio como refuerzo para el actual torneo, aunque ya debutó en la derrota ante Monterrey.

El delantero argentino de 32 años dijo estar listo y dispuesto para jugar el domingo cuando los Zorros visiten al Querétaro. Además le pidió a la afición que apoye al equipo y que más que prometer el título, eso se debe ir dando partido a partido para consolidar el proyecto.

“Tenemos que tener los pies sobre la tierra, saber lo que nos estamos jugando. Esto no es una cuestión de venir a hablar y llenarle la cabeza a la gente diciendo que sí vamos a salir campeones. No, esto es partido a partido, es una situación complicada que muchos jugadores no quisieran estar”.

Caraglio podría jugar en el ataque en compañía de Renato Ibarra el domingo en Querétaro.

Por su parte el presidente del Atlas José Riestra, valoró mucho la rapidez con la que el argentino le dijo sí a llegar al equipo:

“Cuando sale esta situación y en la mesa sale el nombre de Milton, hablé con él y antes de acabar el mensaje, dijo que sí quería venir y con mucho compromiso. Aquí se refleja lo que es Atlas, lo que vale y representa sobre todo en una persona que fue exitosa”. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: @AtlasFC)