Dirigentes del PRD presentaron denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de diversos funcionarios del Gobierno Federal, por el desabasto de medicinas, como explica la integrante de la Dirigencia Nacional Extraordinaria, Karen Quiroga.

“Los delitos por los cuales nosotros presumimos que existen, pues es la omisión y el daño a la hacienda pública, se han filtrado una serie de documentos que demuestran que no se hicieron las compras consolidadas como lo marca la ley en tiempo establecido, causando esto un daño al erario público, ya que al no hacer la compra consolidada y no haber abasto de estos en los diferentes centros de salud, en los diferentes hospitales, esto ha generado que se tengan que hacer gastos extra”.

La denuncia es en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, particularmente la ex Oficial Mayor, y hoy titular del SAT, Raquel Buenrostro. Esta acción alcanza al IMSS, y también será presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Por Arturo García Caudillo)