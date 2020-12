El atacante argentino Julio Furch presentó este miércoles exámenes físicos y médicos, los cuales paso sin problema, para incorporarse como refuerzo de Atlas. Asegura que sus compañeros y la afición le han dado una calurosa bienvenida.

“Muchas ganas de estar acá de prepararme, ya tengo ganas de estar al cien con mis compañeros de conocerlos, de entrenar con ellos así que a dejarlo todo. Primero agradecerles por la cantidad de mensajes que me han llegado por ahí es un poco imposible contestarlos todos porque son muchísimos así que ahora me toca dejarlo todo en la cancha para darles ese pequeño agradecimiento que me están dando ahora en la bienvenida así que muy contento del recibimiento y con muchas ganas de conocerlos también”.

En los próximos días el Atlas podría oficializar también la llegada del medicoampista Pablo González procedente del Puebla.

(Por Manuel Trujillo Soriano).