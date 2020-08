Legisladores de Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que investigue el video que circula en redes sociales y en el que se involucra a dos ex empleados panistas del Senado, en actos de corrupción. Es la voz de la senadora Xóchitl Gálvez.

“Me parece indignante lo que pasó. Hace 16 años me indigné cuando vi los videos de Bejarano con los las ligas y los fajos de billetes, y hoy vemos otra vez a dos ex empleados del Senado. O sea, yo me sumo a los millones de mexicanos que se deben de sentir indignados, enojados, porque siempre lo he dicho, la corrupción es lo que pudrió a este país y tenemos que castigarla, y pues ahora sí que no pase lo de Manuel Bartlett, que hasta la fecha no ha dicho qué es lo que pasó con las más de 20 casas que se le encontraron”.

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el diputado federal Éctor Jaime, acompañaron a Gálvez a presentar la denuncia. (Por Arturo García Caudillo)