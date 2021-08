El equipo Rayados, filial del Monterrey en la Liga de Expansión, presentó oficialmente como refuerzo al chileno, Humberto “Chupete” Suazo, quien dice que sus 40 años regresa al futbol mexicano porque al Monterrey no le puede decir que no.

“Como que aún no asimilo todo de lo que me está pasando porque fue todo muy rápido pero a Monterrey uno no le puede decir que no, más por la confianza que te han brindado por el cariño que el tengo al Club, el cariño que le tengo a la gente que más puedo decir estoy muy contento emocionado y con todo el ánimo de hacer las cosas bien”

Rayados es dirigido por Aldo de Nigris quien en su momento fue mancuerna de Suazo en el ataque del Monterrey.

(Por Manuel Trujillo Soriano)