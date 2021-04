Al presentar, en rueda de prensa, los resultados de un estudio sobre la efectividad de la vacuna Pfizer que recibió el personal de Salud, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, enfatizó en la importancia de aplicar las dos dosis para quedar inmunizado.

“Por lo tanto el gran hallazgo, a mi me parece, es saber que la segunda dosis, completar el esquema de vacuna Pfizer, te inmuniza más que haber tenido la enfermedad, porque una gran pregunta que tendríamos todos es, si la enfermedad no te inmuniza más allá de seis meses y la vacuna inmuniza menos, pues el mundo está en un riesgo ¿no?, porque no sería la solución. No bueno, con esto se comprueba que si completas tus dos dosis, la vacunación de dos dosis de Pfizer, inmuniza más que haber tenido Covid”.

Sin embargo, este estudio, realizado por la UdeG, reveló también que un 20 por ciento de los adultos que recibieron Pfizer no generó anticuerpos neutralizantes, que son los que protegen para evitar que una persona se hospitalizada por Covid. (Por Gricelda Torres Zambrano)