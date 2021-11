El presidente del Barcelona, Joan Laporta, presentó hoy en el Camp Nou, ante 10 mil aficionados a Xavi Hernández como nuevo técnico del equipo, dijo estar optimista y esperanzado en que le irá bien.

“Aquí todo mundo ha puesto de su parte, yo creo que ha llegado en el momento que mas necesita el Barza de Xavi, me hubiera gustado poder ofrecerle un equipo con el que le fueran las cosas más fáciles y lo que puede tener claro y lo sabe es que tendrá toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo”

Por su parte, Xavi dijo que mas que ser duro pondrá orden en el plantel.

“No, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas y de normas que hay que cumplir como en toda empresa todos los clubes y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien y cuando no ha habido normas hemos ido mal entonces es clarísimo no hace falta ser duro las normas están ahí para cumplirse”.

Indicó que con Messi tiene unas gran amistad y que le deseó suerte y le hizo algunas bromas sobre su regreso al club porque es muy bromista. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @FCBarcelona)