En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentaron las dos primeras quejas por ciudadanos que se sintieron agraviados con la aplicación de los llamados Módulos Seguros.

El coordinador estratégico de seguridad Ricardo Sánchez Beruben indicó que el gobierno del estado no ha sido notificado, pero a su parecer dos quejas son pocas en proporción con el tamaño del operativo.

“Ahora sí que no me gustaría comparar pero si en un trabajo policial, vamos a cerrar de cuatro días, nada más son cuatro quejas y la cantidad de vehículos que se revisan, la cantidad de personas que incluso muchos de nuestros compañeros de medios de comunicación en el arranque entrevistaron a muchos ciudadanos quienes se mostraban optimistas con esta medida no?”.

El coordinador del gabinete de seguridad señaló que este miércoles se presentará un balance general de los resultados obtenidos durante los primeros días de operación de los módulos seguros. (Por José Luis Escamilla)