Este viernes fue presentado Rafael Puente como nuevo entrenador del atlas, quien de entrada, dijo que no le teme al tema del porcentaje y repitió lo que muchos han dicho en el sentido de buscar la clasificación para olvidarse del tema del descenso.

“Si yo no me equivoco, si tu eres capaz de sumar la cuota de puntos que permita acceder a la fase final pues en automático te olvidas de la permanencia es una consecuencia de estar entre los 8 mejores, entonces nosotros siempre aspiramos a lo mejor y a lo máximo y trabajamos para ello, entonces hablar de ay la permanencia, es una realidad que existe y no es que la evadamos, los números son fríos y nosotros nos ocuparemos de poner a esta institución donde le corresponde y a partir de lograr ese objetivo que nos hemos trazado en automático se desaparecerá ese presente que tienen con respecto al tema que mencionas”.

El primer contacto que tuvo Rafael Puente junior con los rojinegros fue en la comida del viernes, antes del juego ante los Xolos y donde respetó la decisión de la directiva de permitir que Omar Flores, dirigiera el encuentro, por lo que oficialmente será hasta este sábado cuando inicie formalmente su era al frente de los rojinegros. (Por Juan Carlos González)