La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa, presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ante presunta violencia política contra las mujeres en razón de genero por parte del alcalde, Pablo Lemus Navarro.

La denuncia obedece a las recientes declaraciones del edil, donde critica la postura de la fracción morenista en torno al arrendamiento de patrullas y donde ha cuestionado si hay intereses para que los de Morena no impulsen la agenda de seguridad.

“El día 5 y 6 de julio que los regidores de Morena quizá estamos en contra del arrendamiento porque pertenecemos al crimen organizado. Bueno, pues esas afirmaciones son muy graves y no pueden salir de un presidente municipal, así con esa facilidad”.

Ochoa afirmó que los mensajes de Lemus contra su fracción edilicia, donde también ha acusado que no trabajan, demerita su labor como regidora, por lo que afirma, procede la denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género. (Por Héctor Escamilla Ramírez)