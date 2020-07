La senadora hidalguense Xóchitl Gálvez, presentó denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que intervenga en el irregular proceso de licitación del acero con el que se estaba construyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

“Y lo que yo le he propuesto a la secretaria Irma Eréndira Sandoval en esta denuncia, es que haya una medida cautelar y que por el momento no se firme el contrato hasta que se investigue a fondo este proceso, y si hay una irregularidad, pues que se repita la licitación. Y creo que lo mejor sería una subasta pública en reversa, por internet, que se transmita en vivo”.

Como se recordará, la empresa ganadora de la licitación presentó documentación incompleta. Además de que el precio no era el más competitivo. Por otro lado, comentó que el problema de saturación de vuelos en el Valle de México está lejos de resolverse, pues ya se canceló la construcción de la Terminal Tres del AICM, y la compra del aeropuerto de Toluca está suspendida. (Por Arturo García Caudillo)