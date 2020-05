Usuarios del banco Santander en todo el país reportan problemas en los cajeros automáticos.

A través de las redes sociales los clientes del banco Santander se están quejando de que los cajeros les retuvieron sus tarjetas de crédito y débito porque supuestamente fueron reportadas como robadas.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara algunos clientes han recorrido varias sucursales para encontrar algún cajero que sirva, mientras que otros se mantienen ahí en espera de que alguien les conteste en el 01-800.

“Inserté mi tarjeta y se la tragó el cajero, entonces ya no pude realizar el retiro, pero tampoco me contesta la línea de atención a clientes de Santander. Entonces ahorita estoy esperando a poderla bloquear desde mi aplicación para poder retirarme.”

“Después de que digitas el NIP ahí ya no deja de funcionar y ya te dice que tu tarjeta está bloqueada por robo. Yo dije, ¿pues cómo por robo? Si apenas voy a cobrar mi pensión”.

Hasta el momento ninguna de las redes sociales del banco ha ofrecido explicación alguna. (Por José Luis Escamilla)