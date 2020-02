El diputado de Morena, Javier Hidalgo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mediante la cual busca el aprovechamiento de la basura y complementar la reforma constitucional en la materia.

“Esta tiene modificaciones donde el primero es que reconoce tres a nivel nacional, algo que no existía, tres tipos de residuos, ya no basura ahora residuos: Residuos orgánicos, donde estamos hablando de todos los residuos biodegradables; residuos inorgánicos, todo residuo que tenga características que no sea orgánico que se pueda reciclar y estamos ya señalando con mucha claridad los residuos inorgánicos, no reciclables”.

Asimismo, plantea entregarle a los municipios la responsabilidad de no recolectar residuos si no vienen separados. (Por Arturo García Caudillo)